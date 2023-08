De CGDIS mellt dëse Virfall e Samschdeg de Moien a sengem Bulletin.

Um kuerz no 21 Auer e Freideg den Owend soll et zu dësem Virfall komm sinn. Wéi et am 112-Bulletin heescht, hätt eng Persoun versicht sech an der Rue Erasme um Kierchbierg a Brand ze stiechen.

D'Rettungsdéngschter schénge séier konnten agräifen, vu dass d'Persoun "nëmme" blesséiert gouf. Weider Detailer ginn et nach keng. Op der Plaz waren d'Rettungsdéngschter aus der Stad.