Den OGBL huet e Méindeg de Moien op e Point Press virun der Entreprise invitéiert.

Zanter enger gudder Woch scho sti virun der Entrée vun Ampacet an der Zone industrielle zu Diddeleng dräi gréisser Zelter. Et gëtt gestreikt, well keng Eenegung mat der Direktioun fir en neie Kollektivvertrag konnt fonnt ginn.

Bis haut hätt een näischt vun der Direktioun héieren, sot de Stefan Osorio vum OGBL. Dat wier du jamais vu zu Lëtzebuerg. Den Alain Rolling vum OGBL sot dann, dass een dem Aarbechtsminister Georges Mischo an och dem fréieren Aarbechtsminister Georges Engel an Dan Kersch Merci seet, dass si d'Behuele vun der Direktioun condamnéiert hunn. D'Gewerkschaft fuerdert awer och, dass wann d'Situatioun esou bleift, den Aarbechtsminister intervenéiert: "(...) an dann Ampacet drun erënnert, dass et e Lëtzebuerger Sozialmodell gëtt", sou den Alain Rolling. Ampacet géif schliisslech ëffentlech Hëllefen a schwéieren Zäite kréien, wat ee begréisst, mee da kéint ee sech bei Verhandlungen awer net daf stellen.

D'Moral vun de knapp 70 Grèvisten, déi am Roulement vun hire Schichte ronderëm d'Auer op der Plaz sinn, wier gutt, sot d'Presidentin vun der Personaldelegatioun vun Ampacet, d'Saliha Belesgaa. D'Mataarbechter géinge sech besser kenneléieren an zesummegeschweesst ginn. Ënnerstëtzt gi si och all Dag vu weidere Leit vum OGBL.

Och d'Solidaritéit aus der Bevëlkerung wier grouss. Op engem Spendekonto fir d'Grèvisten hätt ee bis elo scho kënne 16.000 Euro sammelen. Ëmmer erëm géinge Leit laanscht kommen an Holz fir e Feier fir sech waarm ze halen, bréngen, oder Mëtschen. An och e Méindegmoie wärend der Pressekonferenz an engem vun den Zelter hunn ëmmer nees Camionneuren an Autofuerer beim laanschtfuere getut, fir hir Solidaritéit auszedrécken.

"Et ass un der Direktioun, fir d'Dieren nees opzemaachen. Soss maache mir se op", sot den Alain Rolling. Dëst klengt engersäits no enger Menace, anersäits awer och nom Wonsch, endlech nees un den Dësch ze kommen, fir eng Léisung ze fannen. Bis zu dësem Ament steet, op d'mannst e Méindeg, trotz Schnéi a Minusgrade fest, dass een net wäert vun der Plaz réckelen. A wann et néideg ass, och nach op aner Plaze wäert streike goen.