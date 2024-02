Wéi d'Police mellt, konnt eng Patrull en Abriecher en Donneschdeg de Moien op frëscher Dot erwëschen.

D'Police hat den Abroch an e Café an der Bouneweger Strooss gemellt kritt an ass op d'Plaz kucke gefuer. D'Patrull konnt de presuméierten Abriecher am Gebai stellen. Hie gouf op Uerder vum Parquet festgeholl a koum nach den Dag selwer virun den Untersuchungsriichter.