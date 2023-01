Well den 20 Joer ale Mann Fleesch a Kéis derbäi hat ouni dat ze deklaréieren, musst hien d'Land erëm verloossen. Derbäi muss en 2.125 Euro Strof bezuelen.

Wien an Australien reesst, sollt oppasse wat en am Gepäck derbäi huet. Zanter Oktober d'lescht Joer huet d'Land een neit Biosécherheetsgesetz, dat virschreift, datt sougenannte Biosécherheets-Risikoartikelen deklaréiert musse ginn. Well een 20 Joer ale spueneschen Tourist dat net gemaach huet, gouf hien elo ausgewisen. De Mann hat 275 Gramm Speck, 665 Gramm Schwéngefleesch an 300 Gramm Geessekéis derbäi, déi hien awer net deklaréiert hat. Nieft der Ausweisung gouf och eng Geldstrof an Héicht vun 3.300 australeschen Dollar, ëmgerechent 2.125 Euro, decidéiert. Mat deem neie Gesetz wëllt Australien verhënneren, datt Krankheeten a Schädlingen an d'Land kommen a sech verbreeden.