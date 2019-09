An aus dem internationale Football ass et d’Nouvelle, dass d’Uefa en Dënschdeg eng Reform vun der Nations League gestëmmt huet.

Déi 3 héchste Ligen ginn deemno vun 12 op 16 National-Ekippen opgestockt.

Dat huet als Konsequenz, dass Lëtzebuerg an Zukunft an der C-Liga spillt, also eng méi héich wéi bis ewell.

Domadder ginn d’Chancë fir d’FLF-Formatioun, e Grupp ze wannen, méi kleng, well d’Géigner e gutt Stéck méi staark ginn.

An der A-Liga steigt deemno och keen of... Däitschland, Island, Kroatien a Polen bleiwen an der héchster Klass, obwuel se jo eigentlech hätten an d'B-Liga ofsteigen.