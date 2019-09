Beim ITF-Tournoi zu Valencia a Spuenien krut d'Mandy Minella et e Mëttwoch mat der 17 Joer aler Ukrainerin Marta Kostyuk ze dinn.

D'Lëtzebuerger Nummer 1 war bei dësem Tournoi op 1 gesat, ma hat mam Marta Kostyuk direkt eng haart Noss am 1. Tour zougeloust kritt. Déi 17 Joer all Spillerin aus der Ukrain ass nämlech keen Onbekannt. Si huet nämlech 2017 bei de Juniorinnen d'Australian Open gewonnen an hat et ee Joer méi spéit bei den Dammen och bis an den 3. Tour gepackt.

Zanterhier ass et ee richteg op an of bei der Ukrainerin. E Mëttwoch hat si dann och e besser Start erwëscht ewéi d'Lëtzebuerger Nummer 1, si louch nämlech séier mat 4:2 am Avantage a konnt spéiderhin och den 1. Saz mat 6:3 gewannen.

Am zweete Saz ass dunn net méi vill gaange beim Mandy Minella, d'Lëtzebuergerin huet immens vill Feeler gemaach an esou huet si och dëse Saz missen ofginn an dat mat 1:6 an ass domat eliminéiert.