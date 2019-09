E Mëttwoch waren an der Coque d’Neiwale vun der Sektioun Karate an der Flam, der Federatioun vun den Arts Martiaux.

No den turbulente leschte Méint op administrativem Plang, schéngen d‘Veräiner es elo genuch gehat ze hunn. 21 vun 22 Clibb ware present. Déi bis dato Responsabel Jean-Claude Roob als President a Jean-Claude Herny als Directeur Technique, déi de viregte President Fred Bertinelli nach mat ewechgeputscht haten, goufen dës Kéier selwer net méi gewielt.

Verschidde Leit haten esouguer den Affekot dobäi, well se net mat den Neiwalen averstane waren. Am neie Comité si Memberen aus 8 verschiddene Veräiner. Dorënner och déi fréier Vizeweltmeeschterin Tessy Scholtes, d‘fréier Topp-Karateka Sonja Steland an den Ulrich Nelting, Papp vun der Juniorweltmeeschterin Kimberly Nelting, déi an der lescht ëmmer iwwert hire Veräin Nidderaanwen bei internationale Kompetitiounen ugemellt war oder huet missen ugemellt ginn, well et iwwer d’Federatioun Problemer goufen.

