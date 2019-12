E Freideg den Owend goufen d'Awards vun der Liichtathletik-Federatioun FLA verdeelt.

Bob Bertemes - Ouni Starallüren

De Bob Bertemes huet e Freideg vill Plaz am Auto gebraucht, fir all seng Couppe mat Heem ze huelen: Rekorder am Kugelstoussen, am Diskuswerfen, 50 Selektiounen an der Nationalekipp an aner gutt Leeschtungen

D'Coupe vum beschte Liichtathlet vum Joer war scho méi eng heikel Geschicht. 850 Votten iwwert d'Sozial Medien hunn doriwwer entscheet. Kloer, datt et do net nëmmen d'Leeschtung mat am Spill war, ma och d'Sympathiewäerter. An och doranner ass de Bob e Champion, dat virum Charel Grethen an deem anere Bob Bertemes. Den Highlight vun der Saison, fir de Bob, ass awer net onbedéngt deen, deen ee sech virstellt.

Khalid Alquawati - Topp Trainer

Net am Smoking, mä am Trainingsgezei huet de Bielesser sech präsentéiert. Hie koum vu Mannheim aus dem Trainingslager an ass no der Feier erëm zréckgefuer. Säin Trainer, deen e Freideg och geéiert gouf, ass souguer an der Nuecht weider op Berlin gefuer, fir op engem Trainersymposium deelzehuelen. Fir all déi Éierungen an den haarden Trainingsopbau ënnert een Hutt ze kréien, ass e kléngt Konschtstéck - och fir den Trainer.

Vera Hoffmann - Gutt Saison



Och beim Vera Hoffmann hunn d'Sympathie- an d'Leeschtungswäerter harmonéiert. Der internationaler Bewäertungstabell no hat d'Athletin vum CELTIC , mat hirem Chrono op de 1.500 Meter, déi meeschte Punkten vun allen Liichtathletinnen erreecht.

Op der 2. Plaz vum FLA-Voting louch d'Lena Kieffer virum Patrizia Van der Weken. Dernieft goufen et nach eng ganz Rei vun Éierungen. Eng spannend Saison steet virun der Dir.