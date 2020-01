Am neie Joer goufen et direkt e puer national Rekorder am Lëtzebuerger Keelesport.

D'Mandy Parracho huet nämlech en neie Landesrekord bei den Damme gespillt an domat säin eegene Rekord, deen et am Dezember 2019 gespillt huet, iwwerspillt. Den neie Rekord läit elo bei 887 Holz. En neien nationale Rekord gouf och bei den Hären unerkannt. De Patrick Molitor huet et fäerdegbruecht zu Oberthal, bei 15 Wërf an d'Vollt 135 Holz ze spillen. Domadder ass keng Keel stoe bliwwe!

E weidere Rekord hu 4 Lëtzebuerger mam Eiffelland Gilzem an der 2. Bundesliga gespillt. Mat 5.320 Holz hu si en neie Bunnenrekord gespillt. An der Ekipp waren d'Gebridder Tom a Kim Hoffmann, de Chris Fuchs an de Fränk Greischer, dee mat 910 Holz och d'Dages-Beschtleeschtung erspillt huet.