Et soll hëllefen, Angscht, Depressiounen a Roserei lasszeginn. Zesumme mat engem Coach kann ee léieren, am Bësch ze bueden.

Bewosst an de Bësch antrieden an déi stresseg Welt hannert sech loossen. Dat ass de Grondgedanke vum “Waldbaden”.

D'Konzept kënnt aus Japan a nennt sech do “Shinrinyoku”. An den 80er gouf hei festgeluecht, dass Ausflich an de Bësch e wichtegt Element fir e gutt Liewe sinn. Mëttlerweil beweisen och Etüden, dass “Waldbadenreegelméissegt” Stress, Depressiounen, Angscht a Roserei miniméiere kann.

D'Karen Decker bitt zanter e puer Joer de Bëschcoaching un. Viru 4 Joer hat si e Burn-out. U Coursen, fir do erauszekommen, wollt si net deelhuelen an huet dowéinst no engem eegene Wee aus hirem Lach gesicht.

Als fréier Waldorfschülerin war de Schratt an de Bësch fir si du ganz logesch. No a no huet d’Karen festgestallt, dass dat, wat si iwwert 3 Joer gemaach huet, och anere Leit hëllefe kann.

Beim “Waldbaden” muss een alles lues maachen, fir dass ee mat senge 5 Sënner Saache wouer hëlt, op déi een am stressegen Alldag net oppasst.

Dem Karen seng Clientë si ganz ënnerschiddlech. Am Bësch sinn, ka géint vill kierperlech a mental Problemer hëllefen. Esou komme Leit bei hat, déi e Burn-out haten oder un Depressioune leiden. Och Leit, déi Kriibs haten oder hunn, sinn ënnert de Clienten.

Et kann een eleng u Sessiounen deelhuelen oder am Grupp. An och bei méi schlechtem Wieder ginn d’Sessiounen organiséiert. Well et gëtt kee schlecht Wieder, et gëtt just déi falsch Kleedung.

Weider Infoen dozou fënnt een ënnert: https://www.beschcoaching.lu/