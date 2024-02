Zejoert krut de Restaurant "Eden Rose" e Michelin-Stär. De "Bib Gourmand" goung nei un de "Bazaar". Ma wéi gesäit et dëst Joer aus?

Um 10.45 Auer iwwerdroe mer live d'Zeremonie, wou matgedeelt gëtt, wéi eng Restauranten dëst Joer ausgezeechent ginn, e Stär kréien oder verléieren.

Réckbléck op de "Guide Michelin 2023"

2023 goufen 816 Etablissementer recommandéiert, ënnert deenen 149 Stäre-Restauranten an 147 Bib-Gourmand-Restaurante waren.

D'belsch Restauranten "Zilte" vun Antwerpen, "Hof van Cleve" vu Kruishoutem a "Boury" vu Roeselare haten hir dräi Stäre behalen.

22 Restaurante goufen 2023 nei mam "Bib Gourmand" ausgezeechent, dee fir e gutt Präis/Leeschtungs-Verhältnis steet. Zu Lëtzebuerg gouf nëmmen ee Restaurant mam "Bib Gourmand" ausgezeechent an zwar de "Bazaar" an der Stad*, deen dëst Joer nei derbäi ass. An der Belsch kruten ënnert anerem de "Le Cabochon" zu Léck, den "Selecto" zu Bréissel, den "Durbuy Ô" zu Durbuy an den "L'espièglerie" zu Namur dës Auszeechnung.

De "Ma Langue Sourit" vun Éiter behält och dëst Joer weiderhi seng zwee Stären. Nei ënnert den Zwee-Stäre-Restauranten ass dann nach den "Bozar" vu Bréissel.

De "Grénge Stär", dee Michelin zanter 2020 vergëtt, geet dëst Joer ënnert anerem un den "Instroom" zu Antwerpen, den "La Grappe d'Or" zu Autelbas, den "Barge" zu Bréissel.

De Präis vun de jonke Käch geet dëst Joer un de Mathieu Vande Velde mat sengem Restaurant "Le Roannay" zu Francorchamps.

Ganzer 15 Restauranten aus der Belsch dierfe sech op ee Stär freeën. Nieft dem Restaurant "Willem Hiele" zu Oudenbrug goufen och den "Table d'Amis" zu Krotrijk an den "Misera" zu Antwerpen mat engem Stär ausgezeechent. De "Barge" vu Bréissel an den "La Grappe d'Or" vun Autelbas goufen nieft dem "Grénge Stär" och als Ee-Stäre-Restaurant ausgezeechent. Och d'"La Table de Manon" zu Grandhan ka sech elo zu den Ee-Stäre-Restauranten an der Belsch zielen, grad ewéi de "Sensum" zu Sint-Denijs-Westrem, den "Le Grand Verre" zu Durbuy, de "La Grange d'Hamois" zu Emptinne an den "Humus X Hortense" zu Ixelles.

Am Grand-Duché dierf sech den "Eden Rose" zu Keel iwwert ee Stär freeën. D'Restauranten "La Distillerie" vu Buerglënster, de "Léa Linster" vu Fréiseng, de "Mosconi" aus der Stad, grad ewéi den "Ryodo" aus der Stad an den "La Villa de Camille et Julien" behalen hire Stär. Och den "Fani" vu Réiser an den "Guillou Campagne" vu Schuller bleiwen Ee-Stäre-Restauranten am Grand-Duché.

Vun de Lëtzebuerger Etablissementer huet keent e Stär verluer. An der Belsch ass den "Hostellerie Le Fox" zu De Panne vun zwee Stären op een erofgeklommen.