RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

USAAlibaba, Baidu a BYD kommen op Lëscht vun Entreprisen, déi d'chineesescht Militär ënnerstëtzen

RTL mat AFP
Verschidde vun de Firme wiere sech aktuell dogéint, datt si vun den USA als Ënnerstëtzer vum chineesesche Militär agestuuft ginn.
Update: 09.06.2026 09:19
© AFP/Archiv/STR

D'USA hu verschidde chineesesch Entreprisen, dorënner den Online-Händler Alibaba, d'Internetentreprise Baidu an den Autoshiersteller BYD, op d'Lëscht vun de Firme gesat, déi dat chineesescht Militär ënnerstëtzten. Den US-Verdeedegungsministère huet e Méindeg den Update vun dëser Lëscht publizéiert. Duerch dëse Schratt kéint et zu neie Streidereien am bilaterale Verhältnis tëscht den zwou gréisste Ekonomien op der Welt kommen.

"Dës aktualiséiert Lëscht vu chineesesche Militärentreprisen ass eng Warnung un amerikanesch Entreprisen, un all d'Levele vun der Regierung an un déi ganz amerikanesch Populatioun", esou de republikanesche Politiker John Moolenaar, deen de Virsëtz vun der Spezialkommissioun fir China vum Representantenhaus huet. Hie fuerdert d'US-Entreprisen op, "keng Geschäfter méi mat dëse Menacë fir eis national Sécherheet ze maachen", well si soss riskéieren, "den Opstig vum chineesesche Militär ze ënnerstëtzen".

D'Firma Baidu huet sech dogéint gewiert, datt si dat chineesescht Militär sollen ënnerstëtzen. Alibaba huet et als "Feeler" bezeechent, datt si op dës Lëscht gesat goufen an hu reschtlech Schrëtt annoncéiert.

Schonn am Februar hat den US-Verdeedegungsministère eng aktualiséiert Lëscht vu chineesesche Militärsupporter verëffentlecht, deemools awer ouni Erklärung nees zeréckgezunn. Déi nei Lëscht ass awer quasi identesch. Zwee chineesesch Hiersteller vu Computerchippen ChangXin Memory Technologies und Yangtze Memory Technologies waren am Februar vun der Lëscht verschwonnen, stinn elo awer nees drop.

Weider goufen Entreprise wéi de Pharmaproduzent WuXi App Tech an d'Start-up Unitree, dat humanoid Roboter hierstellt, op d'Lëscht gesat. Och wann dëst fir vill Entreprise wéineg rechtlech Konsequenzen huet, gëtt dëst als en éischte Schratt ugesinn, fir weider Strofmesurë géint d'Firmen ze decidéieren.

Am meeschte gelies
Genee Hannergrënn net bekannt
Patiente fanne verstoppte Kameraen an Zëmmer vum CHNP
"Resilienzpak"
Regierung a Sozialpartner hunn Tripartitesaccord ënnerschriwwen
Video
Fotoen
75
"Entweder Dir sidd korrupt oder Dir sidd domm"
Trump verléiert Fassung a brécht Interview of
Video
No Sträit an der Uelzechtstrooss zu Esch
Police sicht am Raum Nidderkuer/Déifferdeng no véier flüchtege Persounen
Steierverwaltung saiséiert Bankinformatiounen nei
Liichte Retard bei de Remboursementer vun de Steieren
40
Weider News
Am Wäert vun iwwer 2,7 Milliounen Euro
Reseau vu Koffer-Déiwen am franséische Grenzgebitt opgedeckt
So hatte sich Donald Trump seinen Besuch bei einem Finalspiel der Basketball-Liga NBA in New York bestimmt nicht vorgestellt: Er wurde von den Fans ausgebuht.
Am Madison Square Garden
Donald Trump an den NBA Finals zu New York ausgebuut
Video
0
Big Player op der Bourse
OpenAI wëll op d'Bourse, SpaceX gëtt vun e Freideg drop u gehandelt
Schutz vun tropesche Reebëscher
Lëtzebuerg investéiert 50 Milliounen Euro an neien internationale Klimafong
Video
30
Gendaarme kontrolléieren am Kader vun der Enquête an der Affär Lyhanna Gefierer
Affär Lyhanna
De Brudder vum Haaptverdächtege gouf an de Garde à vue placéiert
E Kampfjet vum Typ "F/A-18E Super Hornet" land op engem US-Flugzeugträger.
Wier um Wee an den Iran gewiescht
US-Kampffliger attackéiert Ueleg-Tanker am Golf vum Oman
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.