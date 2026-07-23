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Bankiwwerfall zu RegensburgGeiselnam mat Messerattack geet mat engem Doudegen op en Enn, 20 Joer alen däitschen Täter festgeholl

RTL Lëtzebuerg
Bei engem Bankiwwerfall zu Regensburg war e Mann no engem Messerugrëff ëm d'Liewe komm. D'Affer gouf nach an d'Spidol bruecht, ass do awer u senge Blessure gestuerwen.
Update: 23.07.2026 19:36
© ARMIN WEIGEL/dpa Picture-Alliance via AFP

"Am Rennweg" zu Regensburg ass et en Donneschdeg géint 14:50 Auer am Nomëtteg zu engem Bankiwwerfall komm.

De presuméierten Täter war mat engem Messer arméiert an huet sech bis 18 Auer an der Bank opgehalen. 2 weider Geisele goufe vun der Police befreit. Den Täter, een 20 Joer alen Däitschen, gouf vun der Police festgeholl.

Den Mann, deen am Spidol gestuerwen ass, wéinst enger Messerattack vum Täter, war een Employé vun der Bank.

D'Police war mat engem grousse Kontingent, dorënner Spezialkräfte an engem Helikopter, am Asaz.

© ARMIN WEIGEL/dpa Picture-Alliance via AFP

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