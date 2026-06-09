RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Big Player op der BourseOpenAI wëll op d'Bourse, SpaceX gëtt vun e Freideg drop u gehandelt

RTL mat AFP
Op der Bourse annoncéiere sech e puer nei Big Player.
Update: 09.06.2026 07:47
© AFP/Archiv/MARCO BERTORELLO

OpenAI huet eng offiziell Demande gemaach, fir op der Bourse kotéiert ze ginn. E geneeën Zäitplang géif et zwar nach net, mä d'Noriichtenagence Reuters schätzt, dass d'Bewäertung bei enger Billioun Dollar dierft leien, also 1.000 Milliarden. OpenAI ass jo d'Mammenhaus vum bekannte KI-Chatbot Chat GPT. Och Anthropic, ee vun de gréisste Konkurrente vun OpenAI, hat dëse Schratt schonn déi lescht Woch annoncéiert.

E Freideg wëll dann och SpaceX op d'Bourse. Mat enger Gesamtbewäertung vun 1,7 Billiounen Dollar ass et fir dem Elon Musk seng Firma de gréisste Wee op d'Bourse iwwerhaapt. An der Aktie vu SpaceX ass dann och dem Elon Musk seng KI-Entreprise xAI Lab mat dran, well dës vun der Weltraumfirma geschléckt gi war.

Am meeschte gelies
Genee Hannergrënn net bekannt
Patiente fanne verstoppte Kameraen an Zëmmer vum CHNP
"Resilienzpak"
Regierung a Sozialpartner hunn Tripartitesaccord ënnerschriwwen
Video
Fotoen
75
"Entweder Dir sidd korrupt oder Dir sidd domm"
Trump verléiert Fassung a brécht Interview of
Video
No Sträit an der Uelzechtstrooss zu Esch
Police sicht am Raum Nidderkuer/Déifferdeng no véier flüchtege Persounen
Steierverwaltung saiséiert Bankinformatiounen nei
Liichte Retard bei de Remboursementer vun de Steieren
40
Weider News
USA
Alibaba, Baidu a BYD kommen op Lëscht vun Entreprisen, déi d'chineesescht Militär ënnerstëtzen
Am Wäert vun iwwer 2,7 Milliounen Euro
Reseau vu Koffer-Déiwen am franséische Grenzgebitt opgedeckt
So hatte sich Donald Trump seinen Besuch bei einem Finalspiel der Basketball-Liga NBA in New York bestimmt nicht vorgestellt: Er wurde von den Fans ausgebuht.
Am Madison Square Garden
Donald Trump an den NBA Finals zu New York ausgebuut
Video
0
Schutz vun tropesche Reebëscher
Lëtzebuerg investéiert 50 Milliounen Euro an neien internationale Klimafong
Video
30
Gendaarme kontrolléieren am Kader vun der Enquête an der Affär Lyhanna Gefierer
Affär Lyhanna
De Brudder vum Haaptverdächtege gouf an de Garde à vue placéiert
E Kampfjet vum Typ "F/A-18E Super Hornet" land op engem US-Flugzeugträger.
Wier um Wee an den Iran gewiescht
US-Kampffliger attackéiert Ueleg-Tanker am Golf vum Oman
Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.