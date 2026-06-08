Däitschland a Frankräich wäerten net méi zesummen un der Entwécklung vun engem gemeinsame Kampfjet schaffen. De Projet FCAS kënnt domat offiziell ouni Resultat op en Enn. Den däitsche Kanzler Merz an de franséische President Macron wieren zu der gemeinsamer Erkenntnis komm, dass déi zwee vun der Entwécklung vun FCAS bedeelegt Entreprisen - Dassault op der franséischer an Airbus op der däitscher Säit - beim Bau vun engem gemeinsame Kampfjet net wäerten zesummefannen. Dat mellt d'Noriichtenagence AFP, déi sech fir dës Informatioun aus Sourcen aus dem Ëmfeld vun der däitscher Regierung bezitt.
Wéi déi dätsch Noriichte-Chaîne ntv mellt, soll d'Scheitere vun dësem Projet awer net d'Enn vun der däitsch-franséischer Kooperatioun am Domän vun der Defense bedeiten. Esou soll weiderhin un engem iwwergeuerdente System geschafft ginn, deen et méi liicht maache soll, franséisch respektiv däitsch Fligeren an Dronen zesummen anzesetzen. Am Kader vum däitsch-franséische Ministerrot Mëtt Juli soll ausserdeem en Aarbechtsplang mat gemeinsame Rüstungsprojeten ausgeschafft ginn.