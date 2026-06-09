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Am Wäert vun iwwer 2,7 Milliounen EuroReseau vu Koffer-Déiwen am franséische Grenzgebitt opgedeckt

RTL Lëtzebuerg
16 Leit goufe vun de franséisch Autoritéite festgeholl, well si Koffer am grousse Stil geklaut hunn.
Update: 09.06.2026 08:35
© CHRISTOPH BURGSTEDT/SCIENCE PHOT/Science Photo Library via AFP

Am franséische Grenzgebitt konnt e gréissere Reseau opgedeckt ginn vu Leit, déi systematesch Koffer geklaut hunn. Knapp 500 Tonnen hate si zanter Ufank 2025 geklaut. Si ware haaptsächlech am Grand-Est awer och an der Île-de-France an an der Normandie aktiv, schreift de Républicain Lorrain. De geklaute Koffer hätt ëmmerhin eng Valeur vun iwwer 2,7 Milliounen Euro gehat.

16 Leit goufe festgeholl, vun deenen der 6 an Untersuchungshaft koumen an 10 ënnert Contrôle judiciaire gestallt goufen. An der Haaptsaach wieren Koffer-Kabele vum Reseau vun enger grousser Telekommunikatiounsfirma zerschnidden an matgeholl ginn.

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