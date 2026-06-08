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Wier um Wee an den Iran gewieschtUS-Kampffliger attackéiert Ueleg-Tanker am Golf vum Oman

AFP, iwwersat vun RTL
Bei der Attack wieren d'Maschinnen- a Steier-Raim vum Tanker beschiedegt ginn.
Update: 08.06.2026 19:11
E Kampfjet vum Typ "F/A-18E Super Hornet" land op engem US-Flugzeugträger.
E Kampfjet vum Typ "F/A-18E Super Hornet" land op engem US-Flugzeugträger.
© -/AFP

En amerikanesche Kampffliger huet e Méindeg am Golf vun Oman op en Uelegtanker geschoss, dee kee Pëtrol gelueden hat, an dëst immobiliséiert. Wéi et vum US-Militär heescht, hätt een d'Schäff attackéiert, well dëst trotz der US-Blockad versicht hätt, en iraneschen Hafen unzesteieren.

De Kampffliger vum Typ "F/A-18 Super Hornet" hätt op d'Maschinnen- a Steier-Raim vum Schëff geschoss, nodeems dësem seng Besatzung der Opfuerderung vun den Eenheete vum US-Militär net nokomm wier, heescht et op X vum US-Zentralkommando. Weider heescht et, dass den Tanker, deen ënnert dem Fändel vu Palau ënnerwee wier, net méi um Wee an den Iran wier.

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