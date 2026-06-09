Bis elo sinn op d'mannst 37 Mënschen ëm d'Liewe komm a 487 goufe blesséiert. D'Autoritéite fäerten awer, datt d'Zuel vun Doudesaffer nach wäert klammen, well verschidde Géigenden nach ëmmer schwéier z'erreeche sinn.
D'Äerdbiewen huet grouss Schied verursaacht: Gebaier sinn an de Koup gefall, Stroosse goufen duerch Äerdrutscher blockéiert an a ville Gebidder feelen nach ëmmer Stroum an Telekommunikatioun.
D'Biewen huet och Tsunami-Warnunge fir Deeler vun Indonesien a Japan ausgeléist, wou Zéngdausende vu Leit a Sécherheet bruecht goufen. Seismologen no gouf d'Äerdbiewen duerch Beweegungen an der Cotabato-Trench verursaacht, enger Zon südlech vun de Philippinnen.
Vill Schoulkanner hate Gléck, well si sech e Méindeg wärend enger Zeremonie am Fräien opgehalen hunn, wéi d'Äerdbiewen zougeschloen huet.
D'Regierung vun de Philippinnen huet eng grouss Rettungs- an Hëllefsaktioun gestart, wärend d'Rettungsekippen nach ëmmer no Vermësste sichen an Hëllef an déi schwéier zougänglech Gebidder bréngen.