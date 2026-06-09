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Staarkt Äerdbiewen op de PhilippinnenZuel vun Doudesaffer kéint nach klammen

AFP, iwwersat vun RTL
Nom staarken Äerdbiewe mat enger Stäerkt vun 7,8 op der Insel Mindanao am Süde vun de Philippinnen goufen et Honnerte vun Niewebiewen an der Regioun.
Update: 09.06.2026 13:37
© JAM STA ROSA/AFP

Bis elo sinn op d'mannst 37 Mënschen ëm d'Liewe komm a 487 goufe blesséiert. D'Autoritéite fäerten awer, datt d'Zuel vun Doudesaffer nach wäert klammen, well verschidde Géigenden nach ëmmer schwéier z'erreeche sinn.

D'Äerdbiewen huet grouss Schied verursaacht: Gebaier sinn an de Koup gefall, Stroosse goufen duerch Äerdrutscher blockéiert an a ville Gebidder feelen nach ëmmer Stroum an Telekommunikatioun.

D'Biewen huet och Tsunami-Warnunge fir Deeler vun Indonesien a Japan ausgeléist, wou Zéngdausende vu Leit a Sécherheet bruecht goufen. Seismologen no gouf d'Äerdbiewen duerch Beweegungen an der Cotabato-Trench verursaacht, enger Zon südlech vun de Philippinnen.

Vill Schoulkanner hate Gléck, well si sech e Méindeg wärend enger Zeremonie am Fräien opgehalen hunn, wéi d'Äerdbiewen zougeschloen huet.

D'Regierung vun de Philippinnen huet eng grouss Rettungs- an Hëllefsaktioun gestart, wärend d'Rettungsekippen nach ëmmer no Vermësste sichen an Hëllef an déi schwéier zougänglech Gebidder bréngen.

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