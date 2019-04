D'Regierung huet Transparenz versprach, ma huet bis ewell just Intransparenz, Iwwerhieflechkeet, Arroganz an och ganz dacks Konzeptlosegkeet geliwwert.

Zwee rezent Beispiller dofir wären d'Dossiere Google a Schwéngspescht. Dat sot d'Fraktiounspresidentin Martine Hansen op enger Pressekonferenz, déi ënnert der Form vun engem "Oppositiounsbriefing" vun elo u ganz reegelméisseg soll ofgehale ginn.



Affär Bausch 2, dixit Martine Hansen



Besonnesch déi Gréng a virop de Mobilitéitsminister François Bausch stoungen an der Kritik. Schonn an der Srel-Affär wier den Minister an éischter an an zweeter Instanz veruerteelt ginn, elo misst hie sech awer och nach fir eng weider Amëschung an d'Justiz veräntwerten, fuerdert de Frank Engel an evoquéiert eng Demissioun vum Minister, deen an dëser Form net méi "tragbar" wär.

Hannergrond ass d'Deviatioun vun engem Schantje vu Ponts et Chaussées op der Hëttermillen am Joer 2017, wou et eng Rei Motorradsaccidenter gouf. Doropshin hat den éischte Substitut vum Parquet d'Administratioun opgefuerdert, fir d'Motocyclisten, déi do gefall waren, z'entschiedegen.

De grénge Minister hätt doropshin d'Procureur Général ugeschriwwen a sech iwwerrascht gewisen iwwer dës Decisioun.

Dëst wär awer eng Form vun Amëschung an d'Justiz, déi et bis ewell nach net ginn hätt, erkläert den CSV-Parteipresident. Wann esou eppes viru 5 an engem hallwe Joer geschitt wär, da wär no Demissioune gejaut ginn, esou de Frank Engel.

An dësem Fall géing d'CSV keng Demissioun fuerderen, well de Minister Bausch souwisou op sengem Stull géing peche bleiwen, sou de Frank Engel.

Affär Lenzweiler





No engem Reportage ugangs der Woch bei eis op der Antenn huet d'CSV dann och d'Fro opgeworf, firwat een eventuell eng Holzverbrennungsanlag zu Lenzweiler am Norde wéilt opriichten.

D'Entreprise Tarkett zesumme mat Engie hunn Enn lescht Joer eng Kommodo-Prozedur lancéiert, d'Gemenge Klierf a Wëntger hunn hire Veto schonn ageluecht, an awer géing een aus den zoustännege Ministèren héieren, dass d'Zentral kéint autoriséiert ginn. D'Ministere géingen net reagéieren an dofir freet sech d'CSV, wéi et kéint sinn, dass engersäits permanent vun Nohaltegkeet, CO2-Emissiounen an Emissiouns-Reduktioune géing geschwat ginn an anerersäits dann esou eng Infrastruktur kéint entstoen, déi alles anescht wéi nohalteg wär, sou de Frank Engel.