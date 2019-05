De Lëtzebuerger baussepoliteschen Apparat stockt personalméisseg op. Méi wéi 700 Leit schaffen aktuell fir den Ausseministère, dorënner 143 Diplomaten.

Fir de Corps Diplomatique wier dat eng Hausse vu 50% iwwert déi lescht Joren, sou de Jean Asselborn en Donneschdeg virun der Press.

Den LSAP-Ausseminister huet hei nei Zuele matgedeelt, nodeems déi 3 lescht Deeg d’Ambassadeuren hei zu Lëtzebuerg op der „conférence diplomatique“ waren.

D’diplomatesch Aarbecht géing net ofhuelen, am Géigendeel, mee de Jean Asselborn huet sech iwwert „ganz gudden Nowuess“ gefreet, fir d'Erausfuerderungen ze meeschteren. Iwwerdeems a sëlleche Secteuren et u Leit feelt, sou géinge sech fir e Poste bei der UNO beispillsweis 40 bis 50 Leit an de Moyenne mellen. De Jean Asselborn huet allerdéngs betount, datt d’Aarbecht vum Diplomat vill „mënschlech“ Contraintë géing duerstellen. Aus familiäre Grënn oder wéinst der Sprooch notamment.

Den Ausseminister huet d'Geleeënheet um Donneschdeg och genotzt fir d’Bierger nach emol op de „Lama“-System opmierksam ze maachen. „Lama“ steet fir „Lëtzebuerger am Ausland“. Lëtzebuerger kënnen um Internetsite vum Ausseministère hiren Openthalt am Ausland deklaréieren, fir bei Tëschefäll Hëllef ze kréien. 900 Lëtzebuerger hätte sech schonn ageschriwwen.