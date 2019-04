De Ministère huet de Rappell gemaach, datt ee sech bei Reesen an d’Ausland kann online androen, wou een an d’Vakanz geet.

Nom schwéiere Bus-Accident op Madeira krute mer relativ séier, op Nofro vum Ausseministère confirméiert, datt keng Lëtzebuerger ënnert den Affer waren. De Ministère huet de Rappell gemaach, datt ee sech bei Reesen an d’Ausland kann online androen, wou een an d’ Vakanz geet.

Et wier keng Versécherung fir d’ Leit, mä am Fall vun enger Krisesituatioun hätt een eng Trace, wou sech Residenten aus dem Grand-Duché ophalen, esou den Henri Schumacher vum Ausseministère. Et kéint een och méi séier Kontakt mat der Famill oder Bekannten ophuelen.

Ënnert dësem Link kann ee sech virun der Vakanz umellen: http://www.guichet.lu/lama

D’Donnéeë géifen 2 Wochen nodeems een zréck ass geläscht ginn.

