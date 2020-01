Wann een doriwwer diskutéiert, wéi vill Clienten de Lëtzebuerger Satellittebedreiwer GovSat huet, muss den Ënnerscheed tëscht Notzer a Client gemaach ginn.

D'lescht Woch sot de Verdeedegungsminister François Bausch jo, datt GovSat just 1 Client hätt: de Lëtzebuerger Staat. Deen ass och ee vun den Haaptclienten. Ma Notzer ginn et der vill: Déi Belsch Marinn zum Beispill, déi huet kee Kontrakt tel quel mat GovSat, ma hei handelt et sech ëm ee Package, deen all Joer tëscht Lëtzebuerg an der Belsch am Kontext vun der bilateraler Kooperatioun iwwerpréift gëtt.

Aner Notzer vun de Lëtzebuerger Kapazitéite sinn Departementer vun der NATO. Nieft de Kapazitéiten, déi de Lëtzebuerger Staat iwwert e Kontrakt vu GovSat reservéiert huet, versicht de Satellittenoperateur, och iwwert eng direkt Kommerzialisatioun Clienten z'erreechen.

Mat "Airbus Space and Defence" Norwegen gouf rezent ee Kontrakt ënnerschriwwen. Et huet een och Capacitéiten ënner Vertrag, fir d'Besoine vun engem baltesche Land, déi iwwert déi europäesch Verdeedegungsagence ofgewéckelt ginn.

Datt GovSat gutt Zuele schreift, soll sech dann och am Abrëll weisen. Do dierft nämlech eng Progressioun vum Chiffre d'affaire am zweestellege Beräich annoncéiert ginn, déi och op déi gutt Entwécklung vum Beräich vun den Zerwisser zeréckzeféieren ass.