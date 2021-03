Hei ginn Invitatiounen u Leit ënner 65 Joer eraus, dat huet d'Santé e Méindeg den Owend an engem Communiqué matgedeelt.

Well de Vaccin vun AstraZeneca aktuell net agesat gëtt fir Leit iwwer 65 Joer an awer disponibel ass, kréien elo och schonns Leit vun ënner 65 Joer eng Invitatioun, fir mat deem Vaccin geimpft ze ginn.

De Gesondheetsministère huet iwwerdeems och Avisen ugefrot iwwer eng méiglech Zouloossung vum Vaccin bei Leit iwwer 65.

Offiziellt Schreiwes

Lancement de la phase 4a de la campagne de vaccination contre la COVID-19 avec le vaccin AstraZeneca (01.03.2021)

Les premières invitations ont été envoyées aux personnes âgées de moins de 65 ans, en commençant par les plus âgées, ceci en ligne avec les recommandations du Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) du 4 février 2021 concernant les conditions d'administration du vaccin AstraZeneca.

Pour rappel, dans son avis du 4 février, le Conseil supérieur des maladies infectieuses (CSMI) avait retenu que bien que l'efficacité du vaccin d'AstraZeneca contre les formes sévères (hospitalisation) et le décès soit excellente, quelle que soit la classe d'âge, les données d'efficacité vaccinale pour les personnes au-delà d'un certain âge étaient à ce moment-là encore assez limitées. Ces considérations avaient amené le CSMI à retenir que, dans le contexte actuel où on dispose d'autres vaccins pour lesquels les données d'efficacité chez la personne âgée ou hautement vulnérable sont plus solides, il est préférable de privilégier l'administration des vaccins à ARNm de BioNTech/Pfizer et Moderna aux personnes âgées de 65 ans et plus, et de proposer la vaccination par le produit d'AstraZeneca aux personnes plus jeunes.

À noter aussi, que le ministère de la Santé a saisi en ce jour le CSMI d'une demande d'avis en relation avec l'administration du Vaccine AstraZeneca® contre la COVID-19 à la lumière des discussions menées actuellement au sein de la « Ständige Impfkommission in Deutschland" (STIKO), ainsi qu'au sein de la Haute Autorité de Santé (HAS) concernant l'âge limite pour l'administration du vaccine AstraZeneca®.