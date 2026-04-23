RTL TodayRTL Today
RTL InfosRTL Infos

Invité vun der Redaktioun (23. Abrëll)Gesondheetsministesch Martine Deprez

Carine Lemmer
En Donneschdeg de Moie waren déi nei Dokter-Konventioun an d'Affär Wilmes Theema an der Emissioun "Invité vun der Redaktioun".
© Carine Lemmer

D'CNS huet e Mëttwoch an engem Schreiwes matgedeelt, datt ee sech mat der Dokteschassociatioun AMMD op eng nei Konventioun gëeenegt hätt. Dat knapp en halleft Joer, nodeems d’Dokteren op den 30. Oktober zejoert d’Konventioun gekënnegt haten. 6 Méint hat een elo Zäit, fir en neien Accord auszehandelen, den Delai leeft Enn des Mounts aus. Duerno géif eng Mediatioun kommen.

Den Text fir déi nei Konventioun wier prett, sou d’Gesondheetskeess. Et géif ee just nach op d’Ënnerschrëft vun der Dokteschassociatioun waarden. D’AMMD wëll awer politesch Zousoen, hat hire President Chris Roller virun 3 Wochen am RTL-Interview gesot. Doriwwer gëtt den Ament an Aarbechtsgruppe mat der Gesondheetsministesch Martine Deprez diskutéiert.

Wéi kënnt een do virun? Komme "radikal Ännerungen", zum Beispill bei den Tariffer? Dat hu mer d'Ministesch en Donneschdeg de Moie gefrot. Si war eis Invitée vun der Redaktioun. En anert Thema mat der Martine Deprez war live am Interview d’Affär Wilmes.

Invité vun der Redaktioun: Martine Deprez

AMMD-Ënnerschrëft feelt nach ëmmer
Gesondheetskeess annoncéiert eng méiglech Mediatioun

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op RTL Play ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.

Back to Top
Schreift Iech an eis Newsletteren an :
Vous souhaitez faire de la publicité sur RTL.lu ? Prenez contact directement avec notre régie publicitaire IPLuxembourg
News
National
International
Panorama
Tech-World
Meenung
Faktencheck
Mobilitéit
News
Trafic
Pëtrolspräisser
Autofestival
Auto-Tester
Lux-Airport
Radar-Kontrollen
Guidage Parking
Annoncen
Life
News
Gastronomie
Gesondheet
Reesen
Spenden
Déiererubrik
Horoskop
Kultur
News
Kino
Musek
Bicher
Agenda
Sport
News
Live Arena
F1
Futtball
Basketball
Handball
Dëschtennis
Volleyball
Vëlossport
Auto-Moto
E-Sport
Weider Sportaarten
Gaming
News
Review
E-sport
Fotoen
Aktualitéit
Events a Fester
Kultur
Lifestyle
Auto
Télé
Radio
Sport
Pressphoto
Spilleck
Allgemengwëssen
Musek Quiz
Geo Quiz
Kräizwuerträtsel
Sproochespill
Quiz vum Mount
Déiere Quiz
Sport Quiz
Meteo
Radar
Nidderschléi
Quantitéiten
Wandvitessen
CityClim
Jobs
Jobdag
Moovijob
Lifelong Learning
Immo
Annoncen
Artikelen
Info
Services de garde
Loterie
Energieauer
CIM LOGO
© 2026 RTL Luxembourg. All rights reserved.