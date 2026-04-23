De 34 Joer ale Fransous ass dunn e Mëttwoch en Owend un déi Lëtzebuerger Autoritéiten ausgeliwwert ginn. Um Donneschdeg de Moien huet hien en Untersuchungsriichter gesinn a sëtzt elo um Uerschterhaff.

De Parquet betount dann och nach eng Kéier, datt keng Bank a kee Prestataire vu Servicer wéi Luxtrust-Clienten freet, fir hir confidentiel Informatiounen erauszeginn oder fir Operatiounen ze validéieren.

Ausserdeem géifen och keng Mataarbechter laanschtkommen, fir Bankkaarten oder aner Wäertsaache matzehuelen.

D'Schreiwes am Detail

À la suite du communiqué de presse du 28 mars 2026 le parquet de Luxembourg informe qu’une nouvelle arrestation a été opérée dans le cadre de l’enquête de grande envergure menée par le Service de Police Judiciaire, sous la direction des autorités judiciaires luxembourgeoises, avec le soutien opérationnel du réseau ENFAST (European Network of Fugitive Active Search Teams), en particulier le FAST Luxembourg (Section Recherche Fugitifs) et le FAST Espagne.

À la fin du mois de mars 2026, un homme soupçonné d’avoir été à la tête du réseau criminel impliqué dans des escroqueries de type « fraude Luxtrust » et des attaques de phishing a été interpellé en Espagne.

La personne concernée, de nationalité française, née en 1992, est soupçonnée d’avoir exercé un rôle dirigeant et central dans l’organisation et la coordination des activités du réseau criminel.

Un mandat d’arrêt européen avait été émis à son encontre. L’intéressé a été remis aux autorités judiciaires luxembourgeoises le 22 avril 2026 au soir. Il a été présenté au matin du 23 avril 2026 devant un juge d’instruction de Luxembourg, lequel a décidé de décerner un mandat de dépôt à son encontre.

Le parquet de Luxembourg rappelle qu’aucun établissement bancaire, aucun prestataire de services financiers ni Luxtrust ne demandent jamais à leurs clients de communiquer leurs données de sécurité, mots de passe ou codes confidentiels, ni de valider des opérations à la suite d’appels, de messages ou de liens suspects. Par ailleurs, ces institutions ne se présentent pas au domicile des clients pour récupérer des cartes bancaires ou d’autres biens de valeur.

Il est rappelé que la personne mise en cause bénéficie de la présomption d’innocence.