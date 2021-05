D'Police dréit e Virfall no vun Ugangs Mäerz, deen aus ermëttlungstechnesche Grënn lo réischt Public gemaach gouf.

Et geet ëm gréisse Succès an der Lutte géint d'Drogekriminalitéit säitens der "Inspection anti-drogues et produits sensibles“ vum Zoll.

Den Hond Flin huet 31,5 Kg Haschisch an engem Won mat spuenesche Placken entdeckt. D'Droge sollten - gutt verstoppt - vun der Belsch erfort an d'Frankräich bruecht ginn.

D'Droge goufe saiséiert an de Chauffeur gouf verhaft.