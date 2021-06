D'Perspektivë wiere stabel, d'Wirtschaft widderstandsfäeg, d'ëffentlech Finanzen zolidd an den institutionelle Kader robust an transparent.

Schreiwes vum Finanzministère

Moody's confirme la notation AAA du Luxembourg avec perspective stable (18.06.2021)

Communiqué par: ministère des Finances L'agence de notation de crédit Moody's a confirmé le maintien de la notation AAA pour le Grand-Duché avec perspective stable. La résilience économique, les finances publiques solides et le cadre institutionnel robuste et transparent du Grand-Duché sont les raisons pour lesquelles l'agence a décidé d'octroyer la meilleure note possible au Luxembourg. Le Luxembourg fait partie des quelques rares pays au monde qui peuvent se prévaloir de ce gage de stabilité et de confiance.

Le AAA du Luxembourg reflète selon l'agence premièrement, la résilience économique du Luxembourg, son potentiel de croissance robuste et un degré élevé de flexibilité économique. Deuxièmement, des finances publiques solides, soutenues par une faible charge de la dette, offrent une grande capacité d'absorption des chocs exogènes. Pour mémoire, le Luxembourg est le pays de l'UE dont la dette a le moins augmenté dans le contexte de la crise. Troisièmement, Moody's souligne le cadre institutionnel robuste et transparent du Grand-Duché, reflété par des indicateurs de gouvernance très solides, une prise de décision politique prudente et prévisible ainsi qu'une réglementation et une supervision financière efficaces.

La mention « perspective stable » exprime l'opinion de Moody's selon laquelle le profil de crédit du Luxembourg sortira indemne de la crise du coronavirus en raison d'une forte reprise économique et de la préservation de son importante marge de manœuvre budgétaire. En outre, Moody's s'attend à ce que la politique proactive du Luxembourg continuera à permettre au pays de relever avec succès les défis découlant de l'évolution des réglementations fiscales mondiales et européennes.

Pierre Gramegna, ministre des Finances, commente: « A un moment où la reprise économique se confirme et la normalisation de la vie quotidienne est entamée, le maintien du AAA est une confirmation supplémentaire du bien-fondé de notre politique. La notation souligne la solidité de nos finances publiques et l'efficacité de la politique budgétaire. Elle nous a permis de bien maitriser la crise et nous ouvre d'excellentes perspectives. »