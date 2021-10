Le 1er octobre 2021, lors d’une réunion conjointe de la Commission des finances et du budget (COFIBU) et de la Commission du contrôle de l’exécution budgétaire (COMEXBU) de la Chambre des députés, le ministre des Finances, Pierre Gramegna a fait le point sur la situation financière de l’État au 31 août 2021.

Pierre Gramegna commente à cette occasion:

«À la fin du mois d’août, les finances publiques du Luxembourg se situent à un niveau nettement meilleur et je me réjouis de constater que les chiffres révèlent que le pays est bien engagé dans la voie de la normalisation. La situation financière de l’État retrouve des eaux plus calmes et je m’en félicite à deux semaines de la présentation du projet de budget pour 2022. L’évolution positive des derniers mois s’est confirmée pendant l’été et permet d’aborder le prochain exercice budgétaire avec davantage de sérénité et de confiance».

Les recettes totales encaissées par l’Administration centrale, d’après le système de comptabilité européen SEC 2010, s'élèvent à 14,4 milliards d'euros, soit +20,2% par rapport à fin août 2020. Ce rebond important est toutefois également à considérer par rapport au contexte particulier de l'année dernière marqué par la pandémie et les restrictions sanitaires qui l’ont accompagné.

Les dépenses de l’Administration centrale se sont chiffrées au total à près de 14,5 milliards d’euros. En comparaison avec l'exercice précédent, les dépenses ont ainsi diminué de -2,3%, ce qui s'explique par le recours désormais moins important aux aides mises en place dans le contexte de la relance économique. Par rapport à 2019, les dépenses publiques ont toutefois augmenté de +15%, ce qui témoigne de la politique d'investissement ambitieuse menée par le gouvernement pour préparer le pays pour les défis de l’avenir.

La croissance observée au niveau des recettes publiques et la décroissance des dépenses publiques font dans leur ensemble ressortir un effet de ciseaux positif qui entraîne une amélioration considérable du solde de l'Administration centrale qui passe de -2,9 milliards d’euros au 31 août 2020 à -124 millions d’euros au 31 août 2021. Des dépenses importantes devront encore être effectuées au cours des mois à venir, dont le déboursement des fonds mis à disposition à hauteur 100 millions d’euros pour faire face aux conséquences des inondations de juillet dernier. Mais il est d’ores et déjà possible d’affirmer que le déficit sera inférieur aux prévisions d’avril dernier dans le programme de stabilité et de croissance.

Quant au détail des recettes, il convient de relever que l'Administration des contributions directes (ACD) a perçu des recettes de l'ordre de 6,5 milliards d'euros, ce qui représente une hausse de 917 millions d'euros, soit +16,3% par rapport au mois d’août 2020. Par rapport à la même période en 2019, les recettes totales de l'ACD ont augmenté de +6,2%.

Les recettes encaissées par l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) s'élèvent à 4,6 milliards d'euros. Par rapport à l'exercice budgétaire précédent, elles ont augmenté d’un milliard d'euros, soit +28,1%. Cela représente une hausse de +17,5% par rapport à 2019.Cette hausse confirme la forte relance de la consommation suite à la normalisation généralisée de la vie économique au Luxembourg.

Concernant les recettes de l'Administration des douanes et accises (ADA), celles-ci s'élèvent au mois d’août 2021 à près de 1,2 milliard d'euros, soit une hausse de 149 millions d'euros ou +14,5% par rapport à 2020. En comparaison avec les chiffres de 2019, on ne constate qu’une légère variation positive de +19,3 millions d’euros, soit de +1,7%. Cette situation s'explique largement par la baisse significative, par rapport à 2019, des ventes de carburants (-23% pour le gasoil et -16% pour l'essence) causée par le recours important au télétravail, les mesures COVID ainsi que la hausse du prix de carburant de début 2021, ce qui contribue favorablement à l'atteinte des objectifs de réduction ambitieux du gouvernement en matière d'émissions de gaz à effet de serre.

Quant à la dette publique, elle reste stable au 31 août 2021 à 17,9 milliards d'euros, ce qui correspond à un ratio de 25,9% du PIB. La dette publique luxembourgeoise continue ainsi de se situer à un niveau bien en-dessous de la barre des 30% du PIB fixée au programme gouvernemental, et reste parmi les moins élevées de la zone euro.

En conclusion, le ministre des Finances commente:

«Les chiffres de fin août confirment le bien-fondé de la politique économique du gouvernement tout au long de la crise et de la gestion souple de la pandémie. Tout en saluant l’évolution positive des finances publiques, la prudence doit rester de mise dans l’exécution budgétaire pour accompagner la reprise de manière équilibrée.»