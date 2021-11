D’Zesummenaarbecht tëscht béide Finanzplaze muss an de Beräicher nohalteg Finanz a Fintech verstäerkt ginn.

Dat sot de Finanzminister Pierre Gramegna op enger Konferenz an der brittescher Haaptstad. Et war déi éischte Kéier zanter dem Ufank vun der Pandemie, datt nees eng Versammlung a Presentiel zu London war. De Finanzminister huet profitéiert, fir sech mat Vertrieder vu Finanzinstituter, déi decidéiert hu sech och zu Lëtzebuerg z’etabléieren, ze gesinn. Gestionnairë vu brittesche Fonge stelle 17% vun all de Lëtzebuerger Fongen duer.

Offiziellt Schreiwes

Pierre Gramegna à Londres (18.11.2021)

Communiqué par : ministère des Finances

Le ministre des Finances, Pierre Gramegna, s'est rendu à Londres le 18 novembre 2021 dans le cadre de l'ALFI London Conference, qui s'est tenue pour la première fois en présentiel depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Pierre Gramegna, qui a ouvert la conférence adressée aux professionnels du secteur des fonds, a souligné dans son intervention: «L'une des retombées positives de la COP26 à Glasgow est sans doute l'engagement renforcé du secteur privé, et plus particulièrement des acteurs de la finance, dans le financement de la lutte contre la crise du climat. Le secteur financier a pris conscience du rôle particulier qu'il joue dans la transition vers un avenir zéro émission nette et donc l'atteinte des objectifs de l'accord de Paris. C'est en mobilisant les ressources du secteur financier, et notamment des fonds d'investissement, que nous passerons des milliards aux milliers de milliards d'euros.»

Dans son discours, le ministre a également exposé les relations privilégiées entre Londres et le Luxembourg. Aujourd'hui, les gestionnaires de fonds d'investissement d'origine britanniques représentent environ 17% de l'ensemble des fonds luxembourgeois. Pierre Gramegna souligne: «La capitale britannique reste un de nos partenaires financiers principaux dans le monde et nous devons développer davantage notre coopération dans les domaines-clés de la finance durable et de la FinTech.»

Pierre Gramegna a profité de son séjour à Londres pour rencontrer les dirigeants de plusieurs institutions financières britanniques, qui se sont implantées ou ont renforcé une partie de leurs opérations au Luxembourg au lendemain du Brexit. Les discussions ont permis de faire le point sur leurs priorités stratégiques dans l'Union européenne, notamment dans le domaine de la digitalisation des services financiers et le financement de la transition climatique. Le ministre a plaidé pour un dialogue renforcé sur les normes et les définitions ESG pour les rendre comparables et cohérentes et ainsi faciliter les investissements durables.

Le ministre a conclu: «Ces rencontres en présentiel à Londres ont approfondi nos relations avec les principaux acteurs britanniques. La finance durable constitue pour ces entités un vecteur à fort potentiel pour le développement de leurs activités au Luxembourg et à travers l'Union européenne. Nos échanges ont mis en exergue la nécessité d'une coopération plus étroite pour aligner nos approches en matière d'investissement durable.»