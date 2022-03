Den OGBL huet de Verhandlungsdësch vun der Tripartite an der Nuecht op en Donneschdeg verlooss. Knackpunkt bei den Diskussioune si Changementer beim Index.

De Xavier Bettel annoncéiert den Echec

D'Gewerkschaft wëllt den Accord de principe, op deen ee sech Ugangs leschter Woch gëeenegt hat, no weidere Clarificatiounen net méi matdroen. Den OGBL stéisst sech virun allem un de Changementer ëm den Index. LCGB a Staatsbeamtegewerkschaft CGFP weise sech dogéint favorabel vis-a-vis vum Accord. An d'Patronat, dat stoung schonns no den éischten Tripartite-Reuniounen op der Säit vun der Regierung.

"Et gëtt keen Accord, den OGBL konnt de Pak net matdroen", dat war dat éischt wat d'Presidentin vum OGBL sot, wou si eppes no Hallefnuecht virun d'Press getrueden ass. Mam Resultat wat um Dësch läit ass een deemno net zefridden. Et wier ee bereet gewiescht ze acceptéieren, datt di zweet Indextranche dëst Joer soll rapportéiert ginn. Mä wat elo géing um Dësch leien, géing bedeiten, datt déi meeschte Leit manner Geld zur Verfügung hätten, wéi wa se hier Indextranche kritt hätten, heescht et vun der OGBL-Präsidentin. En zweete Knackpunkt wier gewiescht, datt een elo nach net wéilt iwwer d'Rapportéiere vu weideren Indextranchen diskutéieren.



Verschidde Propositioune vum OGBL, déi anscheinend op d'mannst zäitweis um Dësch louchen, si fir sou munch een absurd. De President vun der Union des entreprises, de Michel Reckinger, echaufféiert sech, datt den OGBL gären hätt, datt Leit mat engem Joressalaire vun bis zu 160.000 Euro solle fir hire Kafkraaftverloscht kompenséiert ginn. "Am Handwierk an am Commerce gëtt et keen deen 160.000 Euro verdéngt. Déi verdéngen ech och net. A wann ech dann héieren, datt dat muss kompenséiert ginn, an datt dat déi vulnerabel wären,.. do muss een sech un de Kapp faassen", sou de Michel Reckinger. Am Accord, deen elo um Dësch läit, solle Leit mat engem Joressalaire bis 100.000 Euro Kompensatioune fir hire Kafkraaftverloscht kréien.

Um Freideg de Moie wëll den OGBL op enger Pressekonferenz weider Explikatiounen iwwert den Echec bei den Negociatioune ginn. Et géingen nämlech Ligen erzielt ginn, ënner anerem, datt d'Gewerkschaft géing horrend Zomme fuerderen, esou d'Nora Back.



Um Pressebriefing huet de Premierminister Xavier Bettel och nach ënnerstrach, datt d'Regierung en historesche Pak vun enger ronn 830 Milliounen op den Dësch geluecht hätt. All Menage géing méi eng grouss Kafkraaft kréien, wéi dat virun der Kris de Fall war. Bei de Leit, déi et am meeschte géinge brauchen, géing de Kafkraaftverloscht esouguer iwwerkompenséiert ginn. 225 Milliounen Euro vun dem Investitiounspak si fir Betriber virgesinn, déi am meeschte vun héijen Energiepräisser betraff sinn. Entsat weist de Premier sech doriwwer, datt d'Propositiounen déi den OGBL virgeluecht huet, d'Regierung wäit iwwer eng Milliard Euro géinge kaschten."Mir kënnen awer net de Prinzip hunn: No eis ass et egal wat geschitt", sou de Premier.



De Michel Reckinger betount, datt Regierung elo muss hier Responsabilitéit iwwerhuelen, och wann et just en Deelaccord op der Tripartite gëtt. Schliisslech dierft d'Land net stoe bleiwen an et dierft net näischt geschéien, well soss géing ee muer de Buttek kënnen zou maachen.



De Moie kënnt d'Regierung zesumme fir, wéi de Premier et ausdréckt: Verantwortung ze iwwerhuelen. Dono gëtt an der Chamber annoncéiert, wat vu Mesuren zréckbehale goufen.

