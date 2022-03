Dowéinst wär an der Nuecht fir den OGBL den Tripartiteaccord geplatzt. "En ass geplatzt, well mer d’Salariat zu Lëtzebuerg net wäerte verkafen".

Dat sot en Donneschdeg de Moien d’OGBL-Presidentin Nora Back.

«Mir sinn an déi Tripartite era gaangen, fir eppes fir d’Leit ze maachen», esou d’Nora Back. De Problem mat Kafkraaftverloscht a Logementskris géif wäit bis an d’Mëttelschicht era goen. An deene Leit wéilt een hëllefen, eppes, wat d’Regierung net wéilt.

Dës Regierung wär virum Patronat an d’Knéie gaangen an hätt aus der Tripartite eng Index-Diskussioun gemaach, huet d’OGBL-Presidentin ënnerstrach.

Et wär ee bereet gewiescht Mesurë fir d’Betriber matzedroen, awer net en Accord vun deem just d’Betriber géife profitéieren.

Et géif een de Betriber Sue schenken, andeems ee se de Leit klaut, gemengt sinn d’Käschte vun enger Indextranche.

Et wär e Wuertbroch mat de Gewerkschaften, well d’Regierung awer un den Index geet. Am Dezember hätt se nach eppes aneres gesot, hätt dat och dem Wieler versprach.

Den Accord wär exklusiv fir d’Betriber gemaach. An déi elo proposéiert Moossname wären eng Drëps op de waarme Steen, huet d’Nora Back bedauert.

Den OGBL hätt gären eng Adaptioun vum Steierbarème gehat. Dat géif awer ze deier ginn, sot d’Regierung. Dat wär dann ze deier, well d’Leit et all déi Zäit bezuelen, kontert d’Presidentin vum Onofhängege Gewerkschaftsbond.

D’Nora Back ass och op Reprochen agaangen, datt den OGBL ze vill gefuerdert hätt. Et hätt een ni gefuerdert, datt eng Kompensatioun bis zu 160.000 Euro sollt kommen. Bis 135.000 Euro Bruttoverdéngscht d’Joer sollt een ausgläichen, hat d’Gewerkschaft proposéiert.

D’Propositioun vum OGBL hätt 900 Milliounen Euro kascht, der Regierung hir géif 830 Millioune kaschten, sou wäit wär ee finanziell net auserneen.

Den LCGB par conter dréit den Accord mat

Et misst een dat grousst Ganzt kucken, esou d'Begrënnung vum President Patrick Dury.

Opgrond vun den Diskussiounen a senge Strukturen, hätt hie nämlech gemierkt, dass sech eng ganz Partie Leit Suerge maachen ëm hir Aarbechtsplaz, wou op eemol d’Grenz tëscht de Salariéen an de Betriber fléissend ass. «D’Leit hunn d’Gefill, dass si an engem Boot setzen a wann dat Boot ënner geet, da ginn si mat hirem Betrib ënner an si verléieren hir Aarbechtsplazen.» An där Situatioun wier den Accord equilibréiert. Wann een d’Enveloppe kuckt, si 600 Milliounen am Interêt vun de Leit a 435 Milliounen fir d’Verleeën vun der Index-Tranche ze kompenséieren. Dat wier d’Valeur vun enger hallwer Index-Tranche, wat net ze negligéiere wier, esou de Patrick Dury nach.

Et si ganz ongewëss Zäiten. A wann een déi déifgräifend Kris consideréiert, wier et fir d'Leit "extrem negativ gewiescht, deen Accord net unzehuelen".

Een Net-Accord hätt da warscheinlech och geheescht, dass et keng Tripartite méi géing ginn, wat den LCGB onbedéngt hätt wëlle verhënneren.

Soubal sech d'Situatioun weider verschlechtert, muss d'Tripartite erëm zesummekommen, esou gesäit et den Accord vir. Dat war eng Fuerderung vun de Gewerkschaften. Dem Patrick Dury no, wier et besonnesch wichteg, dass d'Regierung net eleng gewäerde gelooss gëtt.

PDF: De Pressecommuniqué vum LCGB