Blesséierter mellt de CGDIS dann bei zwee Accidenter zu Suessem an zu Nidderfeelen.

En Donneschdeg den Owend hat en Tram am Schapp um Kierchbierg Feier gefaangen. D'Stater Pompjeeën haten dat Ganzt awer séier ënner Kontroll an et blouf beim Materialschued.

Bei Helzen um CR333 stoung dann Dreck a Flamen, och hei gouf kee Blesséierten ze bekloen, d'Rettungsdéngschter vu Wëntger waren am Asaz.

All Kéiers ee Blesséierte gouf et da bei zwee Accidenter um Donneschdeg den Owend. Dat eng Kéier kéint 17.30 Auer zu Suessem, wéi e Cyclist an en Auto net laanschtenee koumen. Hei waren d'Rettungsekippe vun Esch an dem SaDiff op der Plaz. An e Motorrad an den Auto waren zu Nidderfeelen anenee gerannt, dat no 20 Auer. Ëm dee Blesséierten hu sech d'Ekippe aus der Nordstad a vu Feele gekëmmert.