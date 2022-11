Et gëtt e Manktem un Dokteren am Land an d‘Spidolsmedezin ass aktuell manner attraktiv – well manner lukrativ. Do sinn sech all d‘Acteuren eens.

Wei een dogéint soll a muss ugoen, do ginn d‘Meenungen allerdéngs auserneen. D‘Associatioun vun de salariéierten Spidolsdokteren fuerdert op alle Fall mëttelfristeg d‘Schafen vun engem Unisklinik.

Een Unisspidol zu Lëtzebuerg? - Reportage Annick Goerens

Schonn 2019 huet d‘ALEM, d'Associatioun vun de Lëtzebuerger Medezinsstudenten e Sondage bei hire Memberen gemaach. D‘Presidentin Anne Eyschen: "Do hunn iwwer d‘Hallschent vun de Leit gesot, dass d‘Absence vun enger Unisklinik zu Lëtzebuerg de Grond ass, firwat se net zeréckkommen op Lëtzebuerg. Dat heescht op alle Fall fir jonk Dokteren ass eng Unisklinik eppes, wat e groussen Attraktivitéitsfacteur duerstellt a wat Lëtzebuerg géing méi attraktiv maachen."

D‘Studenten hunn souguer eng konkret Propose - de Bochumer Modell: "Do war et sou, dass eng Unisklinik sollt gebaut ginn. Dat ass awer dunn wéinst finanziellen Problemer an de Verzuch geroden a dofir huet missen eng Iwwergangsléisung gesicht ginn. Do huet d‘Bochumer Uni een Kontrakt ënnerschriwwen, dass verschidden normal Spideeler zesummekomm sinn an den Zentrum fir Universitätsmedezin gegrënnt hunn. Dat sollt just eng Iwwergangsléisung sinn, ma dat huet awer dunn sou gutt geklappt, dass dat zu Bochum bliwwen ass, wou d‘Studenten kënnen an déi verschidde Klinicke goen fir déi verschidde Fächer an der Uniklinik ze gesinn."



Och d'Spidolsfederatioun verschléisst sech der Iddi vun engem Universitéitsspidol net. Allerdéngs misst een fir d‘éischt méi generell iwwer d‘Medezinsstudien diskutéieren. Den Dr Philippe Turk: "D‘Unisspidol ass u sech bal déi lescht Etappe vun där Diskussioun an do muss nach ganz vill gemeinsam iwwerluecht ginn, wéi dat kann ausgesinn. Mir brauchen an Zukunft nei Metieren, nei Kompetenzen an nei Funktiounen an de Spideeler. Mir mussen eis projezéieren op 2030-2035 fir ze kucken, wat mer am Gesondheetssecteur brauchen an dann déi adaptéiert Ausbildungen zesummen mat der Universitéit an dem Enseignement entwéckelen."

Dat misst mat enger breeder Basis diskutéiert ginn, mat de concernéierte Ministèren vun der Santé an dem Enseignement supérieur, sou den President vun der Spidolsfederatioun.

Wat d‘Propose vum Bochumer Modell ugeet, seet den Dr Philippe Turk, dass effektiv hei am Land den Ament just een Spidol am legale Kader vum „Enseignement et Recherche“ virgesinn ass. Dat ass den Stater CHL. Et wier awer och eng Realitéit, dass mëttlerweil an den anere Spideeler am Land Studenten ausgebilt ginn. Dofir géing d'Spidolsfederatioun sech och eng globaler Diskussioun iwwer verschidden Konzepter fir een Universitéitsspidol net verschléissen.