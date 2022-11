Am September hate jo 6 Häerzdokteren vun 8 annoncéiert, hir Konventioun op den 31. Dezember opzeléisen.

D'Gesondheetsministesch Paulette Lenert huet e Mëttwoch den Owend an der Chamber gesot, datt et en Accord géif ginn, datt d'Medezinner 3 Méint méi laang bleiwen, also bis Enn Mäerz. D'Neiastellunge géife lafen.