No der Annonce lescht Woch en Donneschdeg ass et elo sécher: 6 Kardiologen demissionéieren am Nordspidol.

D'Medezinner selwer hu sech en Dënschdeg de Mëtteg an engem Communiqué zu Wuert gemellt. Am Schreiwes vum Groupe Cardiologique Ettelbréck deele si mat, datt si vum 1. Januar u mat hiren Aktivitéiten am Centre Hospitalier du Nord ophalen.

Dëse gutt iwwerluechte Schratt wier onëmgänglech. No zwou Demissioune vu Kardiologen am Spidol wier et net méi méiglech, an der elo reduzéierter Konstellatioun de Service am CHdN an zu gläicher Zäit an der Praxis mat der néideger medezinescher Qualitéit z'assuréieren.

D'lescht Woch hat de Generaldirekter vum CHdN Paul Wirtgen am RTL-Interview confirméiert, datt 6 Kardiologe wéilten ophalen.