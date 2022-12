Verkaf gouf de Produit am Auchan am 140-Gramm-Pak. Et ass allerdéngs net auszeschléissen , datt de Saumon och an anere Geschäfter kéint verkaaft gi sinn.

Wéi d'Administration luxembourgeoise vétérinaire et alimentaire e Freideg matdeelt, ass de Produit "Tartare de saumon fumé à la truffe noire" vun der Mark Dom Petroff aus de Regaler gezu ginn, dat wéinst der méiglecher Presenz vu Listerien. Listerie kënne Féiwer, Kappwéi oder souguer eng Mogrippe ausléisen. Schwanger Fraen a Leit, déi gesondheetlech schonn ugeschloe sinn, si besonnesch gefährt. Links PDF: Tartare de saumon Dom Petroff - 2022-12-30