D'Silvesternuecht 2022, fir déi eng e gewéinlechen Owend - e Schaffdag - a fir déi aner e Grond ze feieren.

Wat war lass am Land, bei de Rettungsservicer, ma och dobausse bei de Leit, déi an d'Joer eragefeiert hunn. De Christophe Hochard war doruechter luussen an nofroen.