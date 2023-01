D‘Consommateuren sollen Accès hunn zu Qualitéitsprodukter a Qualitéits-Zerwisser.

Wann dat net de Fall ass, kann een de Lëtzebuerger Konsumenteschutz aschalten a sech wieren. D‘Missioune vun der ULC si kloer definéiert, allerdéngs hätt een elo virum Superwaljoer och eng Rei Revendicatiounen.

Dozou wollt déi nei Direktesch Aline Rosenbaum allerdéngs net ze vill verroden. Et wéilt een net elo schonn all d’Polver am Ufank vum Joer verschéissen.



„On a des revendications en matière de pouvoir d‘achat, en matière d‘impôts, c‘est lié au pouvoir d‘achat aussi. On va aussi être active au niveau du logement, puisque c‘est un secteur qui nous occupe non seulement au niveau du contentieux, mais on se rend bien compte qu‘il y a quand même un grand problème d‘accès au logement au Luxembourg, notamment par rapport aux prix. Et donc on va avoir des revendications au niveau de l‘augmentation du nombre de logements à prix abordable. “

D‘ULC bitt nieft engem Informatiouns- a Berodungsservice, och direkt een Assistenz- an Interventiounsservice un, wou si fir de Konsument mat Professionellen Kontakt ophuelen.

„On peut aussi intervenir, adresser des courriers et des réclamations directement auprès du professionnel, tenter une conciliation. Et si ça ne fonctionne pas, on peut aussi assister les personnes, les conseiller, pour introduire ou pas une procédure judiciaire. Et sous certaines conditions, on va même les soutenir financièrement. “

E wichtege Projet fir de Lëtzebuerger Konsumenteschutz, deen eventuell nach dëst Joer virun de Wale gestëmmt gëtt, ass dee vun de Sammelkloen. Do waart een aktuell nach op en Avis vum Staatsrot.



«Cela nous donnera effectivement l‘occasion de pouvoir rassembler des plaintes de nombreux consommateurs et d‘avoir du poids pour agir dans le cadre d‘un litige particulier qui concernerait plusieurs personnes voir de nombreuses personnes. Donc a vu au cas du „Diesel-Gate“ où on avait beaucoup de mal à faire pression sur le groupe Volkswagen pour obtenir satisfaction, pour obtenir ne fût-ce qu‘une petite indemnisation ou vraiment des indemnisations conséquentes, comme c’était le cas dans d’autres pays. »

Fir dëst Joer huet d'ULC mat hirer neier Direktesch sech och nach virgeholl, fir besser a méi effikass mat de Consommateuren ze kommunizéieren, notamment och mat Jonken.