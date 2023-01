Um Sonndeg ze Owend koum et am Norde vum Land zu enger Stroumpann. Betraff ënner anerem Ëlwen, Wolz, Wëntger, Groussbus, Wal an Esch-Sauer.

D'Problemer goufe géint 17.50 Auer gemellt. De Sitt vu Creos huet den Detail. Den Ament schaffen d'Ekippen, fir d'Pann an de betraffene Gemenge séier nees ze behiewen.