E Samschdeg géint 18.00 Auer gouf d'Police op de Parking vun engem Supermarché am "Parc d'Activités Capellen" geruff.

Hei waren e Mann an eng Fra unenee geroden. Elo sicht d'Police no Zeien, déi Aussoen zu de Persoune maache kënnen oder weider Detailer kënnen zum Tëschefall ginn. Si solle sech beim Kommissariat vu Capellen-Stengefort um +352 244 30 1000 oder per E-mail op police.capellensteinfort@police.etat.lu mellen.