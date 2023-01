Nodeems en Donneschdeg en Automobilist wéinst senger onsécherer Fuerweis op der Côte d'Eich opgefall ass, gouf decidéiert de Chauffer ze kontrolléieren.

Obwuel d'Polizisten d'blo Luuchten an d'Sireen ugemaach hunn, ass de Chauffer einfach weidergefuer. Hie konnt schlussendlech awer an der Rue de Beggen gestoppt ginn. Bei der Kontroll huet den Automobilist, deem een ugemierkt huet, datt en ze vill gedronk hat, ugangs refuséiert aus dem Auto ze klammen. Wéi erwaart ass den Alkoholtest positiv ausgefall an de Permis gouf agezunn.