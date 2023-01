Schold dorunner ass Kuelewaasserstoff, deen op belscher Säit an de Floss geroden ass.

Déi belsch Autoritéiten hunn eng Enquête lancéiert an den internationale Plan d'alerte declenchéiert.

Op Lëtzebuerger Säit hunn déi zoustänneg Instanze versicht, bei Roumecht Schwamm-Barragen en Place ze setzen, wat awer net gelongen ass, well d'Sauer aktuell vill Waasser féiert.

Mat Bléck op d'Quantitéit vum Kuelewaasserstoff an op d'Distanz zum Stauséi besteet keng Gefor fir d'Drénkwaasser.

Dat deelt d'Waasserverwaltung mat.

© AGE © AGE © AGE Les photos diffusées sur ce site sont soumises à des droits d’auteurs et ne peuvent être copiées, modifiées, vendues, sans l’autorisation préalable du propriétaire du site en question.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Pollution par hydrocarbures du cours d'eau «Sûre» (26.01.2023)

Communiqué par : ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable / Administration de la gestion de l'eau

Depuis le 24 janvier 2023, le cours d'eau «Sûre» est touché par une pollution au niveau de la frontière entre la Belgique et le Luxembourg à Rombach-Martelange. Cette pollution est causée par un déversement d'hydrocarbures sur le territoire belge dont l'origine exacte n'est pas encore connue à ce stade.

Les autorités belges ont lancé une enquête afin de déterminer l'origine de la pollution et ont déclenché le plan international d'avertissement et d'alerte Moselle-Sarre mis en place par les Commissions internationales pour la protection de la Moselle et de la Sarre (CIPMS).

Une intervention des agents de l'Administration de la gestion de l'eau (AGE) et des unités du Corps grand-ducal d'incendie et de secours (CGDIS) a eu lieu à Rombach-Martelange pour lutter contre cette pollution. Afin de limiter la propagation de l'onde polluante dans le cours d'eau en aval, l'unité de dépollution du lac de la Haute-Sûre du Groupe d'intervention spécialisé NRBC du CGDIS a essayé de mettre en place des barrages flottants, mais ceux-ci n'ont pas abouti en raison du débit élevé de la rivière. Des collaborateurs du Syndicat des eaux du barrage d'Esch-sur-Sûre (SEBES) étaient également sur les lieux.

Vu la quantité d'hydrocarbures déversée ainsi que la distance importante jusqu'au barrage du lac de la Haute-Sûre, il n'existe pas de danger imminent pour l'eau potable.