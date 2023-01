D'Propos vun der CSV, de Luc Frieden als Spëtzekandidat ze positionéieren, suergt scho fir vill Reaktiounen, obwuel dëst nach net offiziell de Fall ass.

Nach ass seng Kandidatur net ëffentlech. Mä d'Propos vun der Parteispëtzt, de fréiere Finanzminister Luc Frieden als nationale Spëtzekandidat fir d'CSV an d'Chamberwalen ze schécken, suergt zanter eiser Nouvelle e Mëttwoch fir vill Reaktiounen. Op Twitter reprochéiert den LSAP-Wirtschaftsminister Franz Fayot dem Luc Frieden eng inakzeptabele "mélange des genres" a senger Funktioun als President vun der Chambre de Commerce.

Ech hu viru kuerzem eng Politik fir den Aussenhandel gefuerdert di op Wäerter baséiert. Et gouf sech doropshi gefrot op dat dem Wirtschaftsminister oder der @lsap_lu hir Revendicatioun ass. Ech weess op alle Fall haut a wat fir enger Qualitéit de Präsident vun der @ccluxembourg — Franz Fayot (@FranzFayot) January 26, 2023

Hie wier gefrot ginn, ob hien als Minister oder als LSAP-Vertrieder eng Politik fir den Aussenhandel gefuerdert huet, déi op Wäerter baséiere géif. Elo wéisst hien op alle Fall, datt sech de Luc Frieden also als CSV-Spëtzekandidat geäussert huet, wéi hien de Franz Fayot kritiséiert an eng reng "opportunistesch Handelspolitik" gefuerdert hätt. Onnéideg ze soen, datt de Walkampf lancéiert ass. D'CSV kënnt e Mëttwoch d'nächst Woch zesummen, fir am Nationalrot eng Decisioun an der Personalfro ze huelen.