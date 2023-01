Do soll dann iwwert all d'Froen diskutéiert ginn, déi den Ament d'Landwirtschaft dominéieren, an dat Ministère-iwwergräifend, a mat der Zivilgesellschaft.

Zu Senneng souzen um Donneschdeg de Mëtteg de Premier Xavier Bettel, de Landwirtschaftsminister Claude Haagen an d'Ëmweltministesch Joëlle Welfring mat de Vertrieder aus der Landwirtschaft fir den Agrar-Sommet zesummen. Eng vun den Haaptconclusioune vum Sommet vun dësem Donneschdeg war, dass soll en Zukunftsdësch iwwert d'Landwirtschaft geschafe ginn, wou iwwert all d'Froen, déi den Ament d'Landwirtschaft dominéieren, Ministère-iwwergräifend kann diskutéiert ginn. Do wéilt een dann och d'Zivilgesellschaft mat abannen, esou de Premier. Allgemeng hu sech d'Vertrieder vun der Landwirtschaft um Donneschdeg awer ganz zefridde mam Resultat vun den Negociatioune gewisen. Dat och bei Froen, déi am Virfeld fir vill Opreegung gesuergt haten, wéi d’Uewergrenz vum Véibestand. Agrar-Sommet: Explikatioune vum Maxime Gillen PDF: Pressecommuniqué Baueren an hir Suergen

Ween ass aktive Bauer an an Zukunft eligibel fir Primmen ze kréien? Déi Froe stelle sech am Kontext vum neien Agrargesetz. D'Bauere maachen drop opmierksam, dass d'Oploen en Vue vun Ëmwelt- a Klimaziler ëmmer méi grouss ginn a kleng Familljebetriber riskéiere sech dat alles net méi leeschten ze kënnen. Et dierft een net vergiessen, dass e Bauer a seng Famill um Betrib Sue misste verdénge fir z'iwwerliewen. Aus dem Secteur vun der Biolandwirtschaft gëtt iwwerdeems bedauert, datt am Agrargesetz just kleng Adaptatiounen op techneschem Niveau gemaach ginn, amplaz dass richteg eppes um System geännert gëtt. Dobäi kéint d'Biolandwirtschaft vill Léisungen fir verschidde Problemer bidden.

