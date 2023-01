Am Regierungsrot gouf et de Feu-vert fir den entspriechende Gesetzprojet plus groussherzoglech Reglementer.

Ënner anerem ginn d'Kompetenze vun der nei gegrënnter Veterinärs- a Liewesmëttel-Inspektioun ALVA determinéiert, déi elo fir de Gros vun de Kontrollen zoustänneg ass. Da gëtt zum Beispill gereegelt, wéi eng Materialie wéi laang mat Iesswueren däerfen a Kontakt kommen. Och d'Sanktioune bei Verstéiss ginn nei definéiert. Links PDF: Pressecommuniqué