Den 3D-Printer steet dacks méi am Fokus am Debat ronderëm déi industriell a logistesch Entwécklung vun der Wirtschaft an dem Konstruktiounssecteur.

Wäit manner am Fokus vum Public steet den 3D-Scanner - och wann d‘Potential vun dëser Technologie kaum Limitatiounen huet. Zanter 2010 ass eng vun de Marché-féierenden Entreprisen zu Lëtzebuerg baséiert. Dat och fir ze produzéieren. Hightech "made in Luxembourg". Houfreg huet d'Entreprise Artec3D en Dënschdeg um Sennengerbierg hiren neie Produktiounssite presentéiert. Fënnef verschidde 3D-Scanner huet d'Entreprise mat Sëtz zu Lëtzebuerg - fréier an der Silicon Valley a Kalifornien - an der Offer. Se ginn all am Grand-Duché produzéiert, erkläert de Artyom Yukhin, Generaldirekter vun Artec3D: "Mat deem neie Produktiounswierk hei si mer kapabel, an der Zukunft, eng ganz Rei un neie Produiten unzebidden. Dës si vun der beschter Elektronik an Optik um Marché. Mir hunn hei dee sophistiquéiertste Labo zu Lëtzebuerg an ee vun de beschten aus ganz Europa. Mir si richteg stolz drop."

Kleng Objeten oder Persounen, ma och ganz Schëffer oder Gebaier kënne mat de Geräter gescannt ginn. D'Technologie gëtt mëttlerweil an all méigleche Beräicher gebraucht: an der Medezin, Dokumentatioun, Qualitéitskontroll oder och am Design vun neie Produiten. De Scanning-Spezialist, Raul Monteiro gëtt e Beispill: "Besonnesch an der Automobil-Industrie kënnt de Scanner vill an den Asaz. Mir schaffe mat BMW an Toyota a kucken, datt d'Qualitéit déi Nämmlecht ass ewéi déi op de Pläng. D'Kontrolléiere mat engem Moossgerät ass net esou akkurat ewéi mat engem 3D-Scanner. Et ass haut quasi de Standard, en 3D-Scanner ze benotzen."

D'Scanner ginn aktuell weltwäit verkaaft. D'Clienten heesche mëttlerweil och Google, Ikea, Arcelor Mittal oder d'Ukrain: "Eis Scanner ginn och vun der Police benotzt, fir Verbriechen ze dokumentéieren. An der Ukrain awer ass den Ausmooss vu Kriminalitéit duerch déi russesch Invasioun esou uerg, datt e puer vun eise Scanner op d'Plaz geschéckt goufen, fir alles ze dokumentéieren, wat dohanne geschitt. Esou datt d'Material herno viru Gericht kéint benotzt ginn."

Iwwer 100 Mataarbechter huet d'Entreprise mëttlerweil zu Lëtzebuerg. Iwwer 25 Nationalitéiten. Nach hätt ee keng Problemer, qualifizéiert Personal op Lëtzebuerg ze lackelen – heescht et vum Sennengerbierg.

Hei dat offiziellt Schreiwes:

Xavier Bettel et Franz Fayot ont inauguré le nouveau site de production de pointe d'Artec 3D (31.01.2023)

Communiqué par : ministère d'État / ministère de l'ÉconomieLe Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, et le ministre de l'Économie, Franz Fayot, ont visité, en date du 31 janvier 2023, les locaux de la société Artec 3D au Senningerberg afin d'inaugurer le nouveau site de production optoélectronique de l'entreprise au sein duquel ses scanners 3D, primés et ayant contribué à sa renommée dans le monde entier, seront assemblés et fabriqués.

La nouvelle ligne de production comprend une clean room de 300 m2 qui bénéficie d'une classification de propreté IS07 et d'un contrôle personnalisé de la température, de la pression et de l'humidité. La salle blanche est également équipée d'un logiciel d'intelligence des données de pointe qui permet de connaître, à tout moment et en temps réel, l'état de la salle blanche. Cette technologie est unique au Luxembourg et assure le plus haut niveau de production ainsi que les plus hauts niveaux de sécurité et de précision. Avec cette nouvelle ligne de production, Artec 3D ambitionne de continuer à montrer la voie en matière de matériel et de logiciels de numérisation 3D.

Créée en 2007 à Paolo Alto en Californie, la société a décidé de s'établir au Luxembourg en 2010, en y transférant son siège social. Développant et produisant des scanners 3D innovants qui sont utilisés dans de nombreux domaines tels que l'ingénierie inverse, l'inspection de la qualité, le design, l'industrie 4.0, la santé, et la médecine légale, Artec 3D est aujourd'hui active dans 150 pays avec plus de 220 employés dans 4 pays. Pour rappel, en novembre dernier, la Direction de la défense luxembourgeoise avait fourni un ensemble complet de solutions Artec 3D innovantes à l'Ukraine pour la numérisation 3D de preuves médico-légales afin de documenter d'éventuels crimes de guerre. Artec 3D s'est également associée à l'organisation locale de collecte de fonds, LUkraine, depuis le début de la guerre l'année dernière.

Après une courte présentation des activités de la société, la délégation a pu visiter la salle blanche. Xavier Bettel et Franz Fayot se sont ensuite eux-mêmes prêtés à un scanning complet.

Lors de l'inauguration, le Premier ministre, ministre d'État, Xavier Bettel, a commenté: «Grâce à cet investissement d'Artec 3D, le Luxembourg dispose d'une des salles blanches les plus sophistiquées en Europe. En tant que gouvernement, nous sommes fiers d'avoir facilité cet investissement. L'histoire d'Artec 3D est une véritable success story et aussi l'exemple d'un partenariat public privé qui a très bien fonctionné.»

Le ministre de l'Économie, Franz Fayot, a déclaré: «Depuis son arrivée au Luxembourg en 2010, Artec 3D a connu un développement remarquable et s'est parfaitement intégrée dans le tissu économique luxembourgeois. La société est aujourd'hui un leader mondial dans le développement de solutions et produits innovants en 3D, très prometteurs dans de nombreux domaines notamment face au défi de la double transition digitale et verte. Avec cette nouvelle ligne de production, la société renforce son ancrage luxembourgeois et contribue au rayonnement du 'Made in Luxembourg' dans le monde entier. En tant que ministère de l'Économie, nous sommes fiers d'avoir pu soutenir Artec 3D depuis ses débuts, notamment par le biais de Luxinnovation et grâce à des aides financières.»

Art Yukhin, CEO d'Artec 3D a ajouté: «Nous sommes très fiers d'inaugurer la salle blanche la plus sophistiquée du Luxembourg et l'un des meilleures d'Europe pour produire de l'électronique hautement performante avec de très petits composants et des fréquences très élevées. Notre ligne d'assemblage de PCB (électronique) est entièrement automatique et se compose des dernières et meilleures machines de production et d'inspection de la qualité provenant du Japon, de Corée du Sud, d'Allemagne, d'Italie et des États-Unis. Cette nouvelle installation ultramoderne marque le début d'un nouveau chapitre pour Artec et notre capacité accrue à fournir de nouveaux produits à l'avenir. Nous remercions le gouvernement luxembourgeois de participer à l'inauguration de nos nouvelles installations et d'avoir célébré cette étape importante avec nous.»