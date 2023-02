Am Summer zejoert koum et an der Grand-Rue, géint 2 Auer Moies zu dëser Dot, dat wärend dem Volleksfest "Aal Dikrech".

Aus bis ewell ongekläerte Grënn gouf eng Persoun vun enger anerer Persoun attackéiert a mat engem Messer um Aarm blesséiert.

D'Affer gouf bei der Attack déif geschnidden an ass och kuerz drop zesummegaangen. Dono koum et zu enger Massekläpperei virun enger Bäckerei. Beim Täter soll ech sech ëm eng Persoun am alter tëscht 20 an 30 Joer handelen an afrikanesch Originnen hunn. Hie soll éischen Informatiounen deen Owend schëllerlaang Dreadlocks. All Informatioun ass fir d'Police vun Dikrech a Veianen, dat per Telefon um 244801000 oder iwwer Mail op police.diekirchvianden@police.etat.lu.