D'Gemeng Bartreng huet iwwer 8.600 Awunner. Deementspriechend ass och de Stroumverbrauch...

Am Fréijoer wäert e Photovoltaik Park op fräier Gewan gebaut ginn an am Summer vun dësem Joer dann operationell sinn.

Am Total ginn eng 2.150 Modulle montéiert. Ee Gigawatt d'Stonn pro Joer kommen esou zesummen. Domadder kéinten 250 Stéit mat gréngem Stroum versuergt ginn.