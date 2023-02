Bei 79 Dossiere gouf et am Konjunkturcomité eng favorabel Äntwert.

An de meeschte Fäll gëtt et e konjunkturellen Hannergrond. Ronn 9.300 Salariéë si concernéiert, gutt 300 méi ewéi de Mount virdrun.

Schreiwes

Comité de conjoncture du 21 février 2023

Communiqué par : ministère de l'Économie

Le Comité de conjoncture s'est réuni en date du 21 février 2023 sous la présidence du ministre de l'Économie, Franz Fayot, et du ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire, Georges Engel. Lors de sa séance, le Comité de conjoncture a analysé la situation du marché du travail du mois de janvier 2023 et la situation conjoncturelle nationale.

Au mois de février 2023, le nombre de demandes introduites en matière de chômage partiel a augmenté de 4 unités par rapport au mois précédent. Au total, 97 entreprises ont introduit une demande d'octroi de chômage partiel afin de pouvoir bénéficier des dispositions de cette mesure pour le mois de mars 2023.

Après analyse des dossiers soumis, le Comité de conjoncture a statué favorablement sur 79 demandes, la décision finale de l'attribution de ce soutien incombant au Conseil de gouvernement. Parmi ces 79 demandes avisées favorablement, 59 relèvent de source conjoncturelle, 12 relèvent de source structurelle, c'est-à-dire qu'elles sont liées à un plan de maintien dans l'emploi, et 8 demandes sont motivées par un lien de dépendance économique.

Les demandes prévisionnelles avisées positivement pour le mois de mars 2023 concernent 9.293 salariés (calcul en ETP/emplois temps-plein) contre 8.971 salariés le mois dernier.

La prochaine réunion du comité de conjoncture aura lieu le 28 mars 2023.