D’Kulturministesch Sam Tanson géif d’Gebai net als nationaalt Kulturierwe gesinn.

Dat Ganzt hat fir Polemik an Diskussioune gesuergt. D’Gebai aus de 50er Joren, dat an engem schlechten Zoustand ass, ze klasséieren hat fir vill Kapprësele gesuergt. Et hätt och e Fräizäit-Projet gestéiert.

Mä d’Commission pour le patrimoine culturel hat d’Klasséieren nawell recommandéiert. D’Sam Tanson huet awer elo dogéint decidéiert.